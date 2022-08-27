矢沢永吉 50周年MAY WAY 8/28 国立競技場 限定記念品

矢沢永吉50周年MAYWAY8/28国立競技場PSS席限定記念品矢沢永吉EIKICHIYAZAWA50thANNIVERSARYTOURMYWAY2022.8/28国立競技場公演のPSS席限定の記念グッズ一式（新品未開封）になります。【商品詳細】・PREMIUMSSピンバッジ・メモリアルチケット・ジュニアビーチタオル・VIPPASS・オリジナルトートバッグ・ステッカーこちらは新品未開封ですがあくまで個人保管品になりますのでご理解いただける方のみご購入をお願いします。細かな部分を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。また未開封のため3Nでお取引ご了承いただける方でお願いいたします。#矢沢永吉7900↓6900人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ



矢沢永吉 50周年MY WAY 8/28 国立競技場 限定記念品 - ミュージシャン



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