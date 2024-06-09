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カバヤ　勇者伝説ブレイブガム　全3種　未開封未組み立て　食玩
商品番号 A18261849684
商品名

カバヤ　勇者伝説ブレイブガム　全3種　未開封未組み立て　食玩
ブランド名 カバヤ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

種類···キャラクター仕様···プラスチック組立キットスケール···ノンスケール勇者伝説ブレイブガムBOX（食玩）[カバヤ食品]カバヤ　勇者伝説ブレイブガム　全3種　未開封未組み立て外箱には経年劣化による汚れ、傷みがあります。未開封品ですので中のお菓子は絶対に食べないでください。1.勇者特急マイトガイン　マイトガイン2.勇者エクスカイザー　ドラゴンカイザー3.黄金勇者ゴルドラン　シルバリオンかなり小さいものですが、ちゃんと変形、合体ができるようです。グレート合体もできるようです。経年劣化による傷み、汚れあり。kabayaミニプラミニチュアミニモデルミニ合体勇者ロボ勇者シリーズ食玩種類···キャラクター仕様···プラスチック組立キットスケール···ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/freshman463456.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion753178.html
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