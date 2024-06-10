最終値下げ！早い者勝ち！古代ミュウ

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トラブル防止のため、あくまでもプレイ用でのご検討をお願いいたします。すり替え防止の為購入後の返品返金は致しませんのでご了承くださりますようお願い致します。状態は写真で確認お願いします。※プロテクトスリーブに入れた状態で水濡れ対策をした上で発送いたします。ご検討よろしくお願いいたします。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル