【茶道具】伊賀焼灰釉平水指　へぎ目蓋添え　杉浦眞作　水指247

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【茶道具】伊賀焼灰釉平水指 へぎ目蓋添え 杉浦眞作 水指 になります。古物ですので小傷、擦れなど有るかと思われます。サイズ直径約31cm高さ約11cm付属品共箱、栞注）古物品ですのでご理解の上 お役立てください。お値引きなどはご容赦ください。写真にてご判断ください。基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。複数の商品のご購入で送料分のお値引きが出来ますのでお声かけください。配送方法が普通郵便(定形、定形外)になっている商品は簡易包装になります。簡易包装に不安が感じられる方は、プラス200円でらくらくメルカリ便に変更が可能です。ご購入前にコメントにて申し付け下さい。※サイズや材質によっては当方判断でらくらくメルカリ便に切り替えさせて頂く場合がございます。その場合は追加料金は発生しませんので、ご安心ください。