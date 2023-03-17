●山崎12年●響21年●響17年●山崎リミデットエディション2016

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写真に写っている物が全てです。SUNTORY●山崎12年空き瓶×3本●山崎12年ミニボトル新品×1本●山崎18年空き瓶×1空き箱×2（1つ軽く傷あり画像最後）●響21年空き瓶×2本空き箱×1箱●響ブレンダーチョイス空き瓶×2本●山崎リミテッドエディション2016年×1本●響17年空き瓶×2本中身は洗っていません。香りをお楽しみいただけます。山崎21年のミニボトルがございますがこちらのみ新品未使用になります。山崎18年の物が空き瓶×1本と箱が2つですが箱1つに傷がございます。画像最後に写真載せてます。写ってる箱はすべて空です。質問があれば気軽にコメントお願い致します。