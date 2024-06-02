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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【商品ページ更新】10/5：葉の状態が悪くなってしまったので、一度出品を取り止め、再度出品させていただきます。申し訳ございません。ーーーーーーーーーー商 品 説 明ーーーーーーーーーー【商品名】Bucephalandrasp.Hellfire（インボイス）【購入先】Yahooオークション※濃赤でない方のHellfireの出品者から購入しました。明らかにこちらの個体がラメ感、赤が濃いので濃赤表記にしております。【農薬の有無】無【配送方法】厚手のチャック袋に草体を入れ梱包、らくらくメルカリ便にて配送予定よろしくお願い致します。用品の種類···水草
http://narcologia.ru/goods/ramshackle945966.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle107625.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome76543.html
参考株】ブセファランドラ ヘルファイヤー（水中葉）濃赤 ラウンド ...
参考株】ブセファランドラ ヘルファイヤー（水中葉）濃赤 - 魚用品/水草
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