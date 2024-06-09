ペットパラダイス　スリングキャリーバッグスヌーピー　美品

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商品詳細
コレクション整理のため、出品致します。購入してから、2、3回使用しました。使わなくなったため出品致します。3.5キロのプードルが入ります。サイズは恐らくMだと思います。バック バッグペット ペットパラダイス購入時の金額¥10,000
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