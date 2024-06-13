ヤマダヤ♡ラディエイト　ロゴTシャツ

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ヤマダヤ福袋2023◯サイズ：38身幅：86cm着丈：68cmオーバーサイズで可愛いです◡̈⃝︎⋆︎*◯定価：¥10,500◯沖縄よりネコポス発送遅延は予めご了承ください宜しくお願い致します柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック季節感···春、夏