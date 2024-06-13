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セルフォード　2WAY ブラウス　白
商品番号 E93571198346
商品名

セルフォード　2WAY ブラウス　白
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり着てないので美品ですブランドリユースのお店で購入し品質タグに最初から青い線がついていました
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