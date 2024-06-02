【美品】Ferragamo フェラガモ ガンチーニ ショルダーバッグ

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人気のフェラガモバッグをお安く手に入れるチャンスです❣️12,900円→5,300円赤字覚悟の価格です。かなりお買い得です‼️どうぞお早目に❣️⭐️即購入大歓迎！まとめ買いの方は割引もございますので購入前にコメントをお願い致します。上質なスエードと本革のショルダーバッグです。濃い目のピンクカラーが上品でとても可愛いです❣️とても素敵な女子力アップのアイテムです。 【ブランド】フェラガモ 【カラー】ピンク 【サイズ】幅：35cm 高さ：18cm マチ：7cm ハンドル長さ：50cm〜54cm 【素材】スエード、本革 【仕様】ファスナー開閉式オープンポケット×1 【付属品】なし 【メンテナンス情報】クリーニング済ですので、直ぐにご使用頂けます。 【状態】美品スエード生地に若干使用感がありますが、目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。今後も長く活用できる逸品です。中古品であることを理解して下さる方にお願い致します。商品に関しては、ダメージやシミなど検品をしておりますが、使用・仕様に問題のない範囲での見逃しや、一般的な中古品のダメージ、シミ等は予めご了承下さい。何かございましたら納得いくまでご質問下さい。【鑑定済】当店のブランド商品は、古物商登録者のみ加盟可能なブランドオークション及び古物市場で買い付けた物であり、真贋鑑定済みですのでご安心下さい。また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮下さい。写真で拡大するなどしてしっかりご覧になった上でご検討下さい。写真に写らない細かな傷や汚れが有ることもございますが、中古品ですのでご理解の程お願い致します。梱包の際、圧縮し発送をする場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦下さい。【古物許可証取得済】 第622030193850 安心してお買い求め下さい。