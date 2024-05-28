ピーターラビット　レスポートサック　トートバッグ

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商品詳細
EASYMAGAZINETOTEハッピーバースデーピータートートバッグ定価￥10,450LeSpotsac×PeterRabbit“HappyBirthdayPeter”というテーマで、『ピーターラビットのおはなし』絵本出版120周年を記念した限定デザインです。表には、お母さんから誕生日プレゼントをもらうピーターラビット、裏には、120のロウソクを飾ったケーキとキャラクターがデザインされています。縦長のすっきりとしたフォルムが肩掛けしやすいトートバッグ。ノートやタブレットなども収納しやすいから、オフィスシーンにも活躍してくれます。【色番】U235ハッピーバースデーピータートートバッグ【型番】3531EASYMAGAZINETOTEサイズ縦35横32マチ10持ち手61cm折りたたんでの発送になります。こちらご了承の上でご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/peroration396615.html
http://narcologia.ru/goods/injure181067.html
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