CHANEL ゴールド　ブローチ

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商品詳細
パープルの色石が着いたデザインで、プレートに07Aの刻印あり。大きさは約5cm×5cmです。これからの季節コートに付けると存在感があり可愛いです。長期間使用していなかった為裏面に変色ありますので、ご確認お願いします。本体のみです。
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