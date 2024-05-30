★【美品】Dakota キューブ トートバッグ 牛革 ユニセックス 上品

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【coffee様専用】★特徴⇒アンティークゴールド金具、ハンドル高さ約20cmあって肩掛けが楽々、背面にはファスナーポケットがあり、パスケースなど頻繁に出し入れする物を入れておくのに便利ですA4対応のトートバッグは安心のファスナー開閉タイプ、まま仕切ポケットがスナップボタン開閉でバッグの中を整理しやすいです。通勤通学はもちろん、デイリーバッグとして活躍してくれそうです〜♪【商品詳細】■ブランド DAKOTA、日本製■型番 1030303■新品価格 23,100円相当■材質 レザー、牛革■カラー ブラック■実寸サイズ・たて：28cm・ヨコ：39〜44cm・マチ：12cm・ショルダー：50cm・ポケット：内側3か所・外側1か所■形 ショルダーバッグ、トートバッグ■重量620g■コンディション・内側⇒キャンバスに目立つシミはないのですが 多少使用による色褪せや汚れがあります。・外側⇒革の表面汚れ・破れや目立つスレキズは少なく比較的綺麗です。ハンドル・角良好あくまでもUSED商品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。❇️即購入OK❗️即日発送❗️↓↓↓↓↓↓#出品中のバッグの一覧はこちら▶︎旅行先、アウトドア、デート、フェスなど◎メンズ・レディース兼用のシンプルなお作りでどんな人にもぴったりくる▶︎ローリーズファームGジャンデニムやセットアップ・ブラウス、ワンピースなど今から秋らしいアイテムにマッチする便利さが魅力です。✔️当店では鑑定済の商品です。万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください。✔️他サイトでも出品している為、ご注文ご希望の方はお早めに！！✔️写っていないパーツ・タイトルにないはアイテムは付属しません。✔️モニターや撮影環境により色味や素材感が違って見える場合や画像に映らない細かなキズ汚れがある可能性がありますのでご了承下さい39✔️一度人の手に渡ったものである事をご理解いただきご購入をお願い致します！