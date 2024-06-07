専用 未使用 zucca フェイクレザーロゴバッグ/ミニショルダーバッグ ブルー

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！！専用になります！！ZUCCa定番のフェイクレザーロゴバッグ新色ブルーです。購入したものの使わないためお探しの方に。スマホなど入れてちょっとそこまでのお出かけにピッタリです。定価9900円幅17.5高さ20.5マチ8.6持ち手28ショルダー全長123重量350gスクアフォルムとZUCCaの刻印ロゴがミニマライズなデザインに仕上がった、フェイクレザー素材のミニトートバッグ。コンパクトなサイズ感が心をくすぐるバッグは、取り外しの出来るストラップでショルダーバッグにも変身する２WAY仕様です。合成皮革素材を使用したボディーは軽く丈夫で、雨や汚れにも強いイージーケアなアイテムです。デイリー使いしやすいシンプルさが、幅広いスタイリングに馴染み、オンにもオフにも活躍します。財布やスマートフォンなど必需品をしっかり収納でき、マグネットクロジャー搭載でセキュリティ面も安心。宅急便にてお送り致します。素材···フェイクレザー