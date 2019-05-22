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チャオチャオチャコ ハンドバッグ
商品番号 G98177673931
商品名

チャオチャオチャコ ハンドバッグ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CIAO!CIAO!CHAKO2919\"mamboNo5\"のハンドバッグです。新品・未使用です。定価→￥24,000内ポケットは3つあります。(写真4枚目)キーホルダーは取り外し可能です。(写真7枚目)-size(外寸)-【縦】約19cm【横】約32cm【マチ】約5~6cm【持ち手】約52cm※素人の採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。●梱包の都合上、折り畳む可能性がございます。●他店のショップ袋にて配送する場合がございます。●お客様都合による返品は出来かねます。●素人の自宅保管・郵送の為、神経質の方はご遠慮下さい。●目視での検品の為、見落としがある可能性がございますので完璧も求める方はご遠慮下さい。カラー···ベージュ
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