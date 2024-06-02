X214 ピアス レディース ゴールド おしゃれ シンプル

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ご覧頂きまして、ありがとうございます(\u003e\u003c)コメント無し、即購入可能です♪カラーゴールド【サイズ】本体：縦1mm×横3mm重量：0.64ｇ【素材】・シルバー925：純銀の地金の上にロジウムコーティングをしており、アレルギー対応をしています。ゴールドの部分は18金をコーティングしています。・高品質キュービックジルコニア：AAAランクを使用しており、とても綺麗です。シンプルなピアスで、屈折率・反射など一番美しく輝く形状に計算されたカットとなっていて、とてもキラキラ輝いて魅せてくれます。プロの職人が1つ1つ丁寧に製作をし、確かな加工技術で上質な輝きとクオリティを。細部までこだわった、上質なジュエリーです。とても合わせやすいデザインで使い勝手が良く、普段使いからパーティー等のフォーマルまで多彩な場面で活躍してくれます。彼女、妻へのプレゼント。クリスマスプレゼントや誕生日、記念日、母の日にどうぞ♪両耳、片耳、フープ、ドロップ、チェーン、フック、イヤーカフ、ボディ、大ぶり、シリコンキャッチ、1粒、天然石、パワーストーン、ダイヤモンド、人工ダイヤ、淡水パール、スワロフスキー、誕生石、プラチナ、純金、18金、K18、18K、24金、24K、ゴールド、スターリングシルバー、S925、花柄、ハート、ステンレス、サージカル、医療用、レザー、しまむら、大きめ、小さめ、ネックレス、エナメル、チョーカー、アンクレット、指輪、リング、時計、メンズアクセサリー、普段使い用、フォーマル、リモート、デート、レジャー、結婚式のギフト