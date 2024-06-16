FRED PERRY ポロシャツ 英国製 黒 金 ゴールド

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商品詳細
購入しましたが、着る機会がなく出品しました。■商品情報・ブランド：FredPerry・色柄：黒 金・サイズ表記：38・素材：綿100サイズはメンズの38ですが、レディースでも着ていただけます。(私は160cmで、普段Mサイズです)柄・デザイン···無地カラー···ゴールド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/moisture604969.html
http://narcologia.ru/goods/reboot327036.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless165859.html
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