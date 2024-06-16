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FRED PERRY ポロシャツ 英国製 黒 金 ゴールド
商品番号 W94524193566
商品名

FRED PERRY ポロシャツ 英国製 黒 金 ゴールド
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが、着る機会がなく出品しました。■商品情報・ブランド：FredPerry・色柄：黒　金・サイズ表記：38・素材：綿100サイズはメンズの38ですが、レディースでも着ていただけます。(私は160cmで、普段Mサイズです)柄・デザイン···無地カラー···ゴールド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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