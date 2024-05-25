【FRAME WORK 】miles davis Tシャツ

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FRAMEWORK【THRIFTYLOOK/スリフティルック】milesdavisTシャツです。数回着用して、ホームクリーニングしております。目立つ傷や汚れはございませんが、中古品になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。カラー ブラックサイズ M定価 10,780円※トラブルを防ぐために、何か気になることがございましたらコメントお願いいたします。なお、発送は自宅内にあるもので梱包し、コンパクトにさせていただきますのでご了承ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）