新品、未使用！TODAYFULタンクトップ

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商品詳細
柄・デザイン...無地カラー...グレーカップ...カップなしヘンリーネックのデザインが可愛くて購入しましたが、胸元が広く開いていて私には着る勇気がないため出品致します。色違いの白もあります。返品交換不可
http://narcologia.ru/goods/housekeeper984709.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture205441.html
http://narcologia.ru/goods/stair509600.html
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