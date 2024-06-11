セットアップクロスミニワンピース mideal

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midealで購入したクロスキャミワンピです。キャミワンピのみの出品です。購入しましたが自分の骨格に合わず試着のみタグ付き新品未使用です。デザインがとても可愛いいです。以下サイト引用です。mideal人気の胸元のクロスデザインと細見えするシルエットがポイント。様々な着回しを楽しんで頂けるアイテムです。…………………………………透け感：なし伸縮性：あり裏地：なし…………………………………model情報162cm柄・デザイン···無地サイズ着丈バストウエストＦ５３８４７６素材：ポリエステル96%ポリウレタン4%原産国：中国カラー···ベージュカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬midealkastaneZARAPAGEBOYLOWRYSFARMH＆MSHEINoneafteranotherNICECLAUPepinevannieusanselfmysticaic.discoatHAREwclosetchicoフリークスストアneuna