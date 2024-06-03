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Ｃ３６７　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『丈夫意気高五月天』　共箱　『真作』　兜画賛
商品番号 C26357343459
商品名

Ｃ３６７　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『丈夫意気高五月天』　共箱　『真作』　兜画賛
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　117cm×60cm本紙　約　35cm×58cm軸枕が1つありません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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