Ｃ３６７　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『丈夫意気高五月天』　共箱　『真作』　兜画賛

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総丈 約 117cm×60cm本紙 約 35cm×58cm軸枕が1つありません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。