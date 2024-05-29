値下げ 未使用【NU by Slightly Numb】ギミックロングシャツ

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スライトリーナムのレディースカテゴリーエヌユーバイスライトリーナムのタフグリーンシャツです。右胸の大きな切れ込みを支えるバックルと艶のあるコットン素材が印象的なグリーンシャツです。ベンツ部分は釦で開閉具合を調節できる仕様となっており、少し長めの丈感が着まわしやすい一枚です。全然メンズの方も着用できる１着です。#rereシャツESSENTIALEFFECTENTheBONEZCrossfaithcoldrainUN3D.MARGARETHOWELLMORRIS\u0026SONSSubcietyRIZE雷図TANTedBakerTODAYFULなどお好きな方も是非サイズ＝Mカラー＝グリーン着丈＝81.5身幅＝54肩幅＝44袖丈＝59.5（cm）素人・平置き採寸となりますので多少の誤差はご容赦下さい未使用・タグ付きですので、これからたくさん使ってもらえると思います。一度人の手に渡った物ですので、中古にご理解のある方のご入札をお願い致します。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント