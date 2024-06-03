一ノ瀬宗也造　唐銅コマツナギ建水

⭐︎プロフィールにお得情報がございます。一読くださいませ⭐︎唐銅の建水です。お気に入りで使用しておりましたのでスレや薄いシミなどありますが、まだまだご使用していただける状態です。ご検討よろしくお願い致します。長期保管品となります事をご了承の上ご購入をお願い致します。出品物は、ほとんどがused品で新品に関しましても自宅保管となります。長期保管品と記載のあるものは、箱などに傷み汚れなどある物がほとんどなのでご了承下さい。保管時のたたみジワ・used品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。ペットと喫煙者がおります。気になさる方はご購入をお控えください。値引き交渉中であっても購入者優先とさせていただきます。発送は主にゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便です。トラブル防止の為、登録住所以外の発送はお断りいたします。(受け取り場所の変更はご購入者様にてお手続きをお願いします)すり替え防止の為、返品対応は致しかねます。即買歓迎ですが、2日以内のご入金ご連絡がない場合キャンセルとさせて頂きます。また、受取評価をしない、購入後のキャンセルなど最低限のルールを守らない方はブロックさせていただきます。発送段ボール・梱包材はリサイクル品を使わせて頂きますことをご了承下さい。種類...茶道具主な素材...銅



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