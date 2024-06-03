ミディウミ バンドカラー 花柄 フィッシュテール シャツ 長袖 華やか

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^_^)♡こちらの商品に関しての詳細は下記をご参照ください。質問やお値下げ交渉などお気軽にコメントください^^MidiUmiの花柄シャツです。薄手のコットン素材でサラッとお召しいただけます。華やかな花柄で存在感も抜群です。後見頃が長めに取られたフィッシュテールデザインですので、お尻までしっかり隠れて体型カバーも叶います。◉カラー：ブラック◉実寸着丈 59〜69cm身幅 51.5cm肩幅 40cm袖丈 57.5cm◉状態：目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品であることをご理解ください。他にも出品しています☺︎→#ちみのシャツブラウスコレクション0055/0812'
http://narcologia.ru/goods/message452527.html
http://narcologia.ru/goods/displease476531.html
http://narcologia.ru/goods/flight385528.html
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