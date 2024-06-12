Ank Rouge ハートベルトジャガードOP ワンピース

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アンクルージュ水色サイズM定価15400円 (写真では分かりにくいですがグレー寄りの水色だと思います)数回着用し洗濯しました。大きな汚れなどはございませんが多少の糸のほつれなどございますので多少汚れあり、傷ありにしてあります。着用するには問題ないと思いますが御理解頂ける方のみご購入下さい！！畳んで防水にて発送させて頂きます。即購入可です。量産型地雷リボントップス