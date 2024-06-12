ozz oneste オッズオン オッズオネスト 金魚柄キャミソール

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ozzonesteオッズオンオッズオネスト金魚柄キャミソールです。当時とても人気な商品でした。数回着用しました。目立った汚れなどはありません。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊購入者様へ必ずお読みください。○購入希望の方は、コメントなどはいりません。即購入して頂いて大丈夫です。○先にご購入して頂いた方とお取り引させて頂いております。○値下げは基本できません。【2つ以上のおまとめ購入】の場合のみ、値下げいたします。リピーターの方は、単品でも値下げしますので、お声掛けください！○人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。○発送後のキャンセルは、ご遠慮いただいております。○発送は、圧縮してお送りします。予めご了承ください。○着せているトルソーは【11号】です。バスト85cmウエスト62cmヒップ90cm肩幅37.5cm○パニエを履かせている場合があります。そちらは商品ではありません。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊タグオッズオッズオンオッズオンozzozzonozzonesteozzcroceozzangeloozzangeloゴスロリゴシックコスプレ