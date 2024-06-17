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新品　TWICE愛用　COURONNE ハンドバッグ　ショルダーバッグ
商品番号 R69987638443
商品名

新品　TWICE愛用　COURONNE ハンドバッグ　ショルダーバッグ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　タグ付き　ギャランティ付TWICE愛用ブランドCOURONNEクロンヌハンドバッグ　ショルダーバッグ　2wayバッグです。韓国のハイブランドです。日本では手に入らないので韓国で購入しました。○状態新品未使用○定価6万程度○サイズ幅32高さ35ハンドル13マチ15ショルダー110調節可※素人採寸○付属品保存袋　ショルダー用保存袋　ギャランティカード値下げ交渉受け付けていますので気軽にコメントください❗️K-POP韓国アイドル　韓国俳優　有名人　芸能人　愛用　シンミナ　シン　ミナ　日本未販売レザーカラー···グレー
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