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PARCELLE JEWELRY チェーンリング K18YG ピンキーリング
商品番号 S79630343550
商品名

PARCELLE JEWELRY チェーンリング K18YG ピンキーリング
ブランド名 Svital
特別価格 税込 14,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高島屋にて購入箱・保証書・保存袋付きマーキース18Kイエローゴールドダイヤモンド0.05ctピンキーリングサイズ3号#PARCELLEJEWELRY当時(2019年)購入価格50,760円
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