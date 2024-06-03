TELFAR Shopping Bag テルファートートバッグ

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TELFARShoppingBagテルファートートバッグカラー···オレンジあまり使わないので出品致します。二回ほど使用しました。頂き物の為購入先は分かりません。専用の保存袋は捨ててしまった為ありません。【サイズ】スモールサイズ：17cm*13cm*8cm海外製品のため個体差が出る場合があります。