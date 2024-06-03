tokuko 1er vol 刺繍　長袖ワンピース　チュニック　9号

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商品詳細
tokuko1ervolトクコプルミエヴォル 刺繍 長袖ワンピース チュニック 9号です。エキゾチックで可愛らしい刺繍がトクコらしいワンピースです。シンプルなＡラインですが、切返しや袖口などのデザインが変わっていて素敵です。裏側がパイル地になっていますので、これからの季節にピッタリです。目立ったキズや汚れもなく、キレイな状態だと思います。肩幅 40ウエスト 46着丈 102袖丈 47日本製 madeinjapan袖丈···長袖カラー···ブラック
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