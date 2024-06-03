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tokuko 1er vol 刺繍　長袖ワンピース　チュニック　9号
商品番号 Y85473809048
商品名

tokuko 1er vol 刺繍　長袖ワンピース　チュニック　9号
ブランド名 トクコプルミエヴォル
特別価格 税込 8,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tokuko1ervolトクコプルミエヴォル　刺繍　長袖ワンピース　チュニック　9号です。エキゾチックで可愛らしい刺繍がトクコらしいワンピースです。シンプルなＡラインですが、切返しや袖口などのデザインが変わっていて素敵です。裏側がパイル地になっていますので、これからの季節にピッタリです。目立ったキズや汚れもなく、キレイな状態だと思います。肩幅　　　40ウエスト　46着丈　　　102袖丈　　　47日本製　madeinjapan袖丈···長袖カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/update871195.html
http://narcologia.ru/goods/ordering513279.html
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