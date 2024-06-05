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ドット柄長袖ワンピース(未使用)
商品番号 P32358543384
商品名

ドット柄長袖ワンピース(未使用)
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ですが　クローゼットに保管しておりました。とても可愛いワンピースです。どなたかいかがでしょうか？少しでも　気になる方　完璧を求めておられる方はご遠慮下さい。犬を飼っておりますので　アレルギーをお持ちの方はご注意下さいませ
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