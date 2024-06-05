マイケルコース ハンドバッグ MICHAEL KORS ピンク ショルダーバッグ

数回使用しました。目立った汚れはありませんが所々汚れはあると思うので画像にてご確認ください。ショルダーも付いております(未使用)。必要であれば購入した際のレシート(個人情報塗りつぶし)等お付けします。素人保管ということをご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)mカラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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