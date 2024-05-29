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Grace Crassグレースクラスのボウタイ付きデニムシャツ
商品番号 I13698702562
商品名

Grace Crassグレースクラスのボウタイ付きデニムシャツ
ブランド名 グレースクラス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したものの、ほとんど着用しめせんできた。おそらく、着ても4回くらいです。サイズ‥‥36着丈‥‥約66.5センチ肩幅‥‥約44.5センチ袖丈‥‥約54センチテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、リボン/ボウタイ
http://narcologia.ru/goods/revamp959422.html
http://narcologia.ru/goods/slide172787.html
http://narcologia.ru/goods/navigate59130.html
Grace Class デニムボウタイブラウス : G R E A T
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