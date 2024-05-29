Grace Crassグレースクラスのボウタイ付きデニムシャツ

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数年前に購入したものの、ほとんど着用しめせんできた。おそらく、着ても4回くらいです。サイズ‥‥36着丈‥‥約66.5センチ肩幅‥‥約44.5センチ袖丈‥‥約54センチテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、リボン/ボウタイ