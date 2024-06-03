藤井風グッズ キリがないT ロンT

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商品詳細
藤井風さんのグッズ。公式サイトにて購入しました。何度か着用しましたが、まだまだ来ていただけると思います。目立った汚れはありませんが素人の為見落としがある場合があります。これから寒くなる時期にいかがでしょうか。大切に使っていただける方にお譲りできたら嬉しいです。発送の際は小さく畳んで発送致します。折りジワ等ご了承くださいm(__)m※現在販売していない貴重なものとなっており価格変更や販売を期間限定にする可能性もあります。ご容赦ください。値下げ不可柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···長袖季節感···秋、冬
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