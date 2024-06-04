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- フォックスファイヤー 半袖プルオーバーシャツ レディースLサイズ 8215021
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商品詳細
※ご覧頂き誠にありがとうございます。自己紹介欄に取引に関して注意事項を記載いたしております。必ずご確認、ご納得の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。フォックスファイヤーFoxfire半袖プルオーバーシャツメリノウール混レディースLサイズ8215021の出品です。状態…右胸あたりに小さな繊維抜けがあります。その他、特に目立ったダメージはなくきれいなコンディションです。サイズ…レディースLサイズ 着丈(襟元から測定)66cm身幅(脇下から)47cm袖丈(脇下から)15cm ※平置き背面、素人採寸です。 簡易包装にて発送致します。他にも多数出品致しております。同梱大歓迎です。
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