獅子 玉 銅製 象嵌 彫刻 置物 箱付 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク

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ご覧頂きましてありがとうございます。・銅製の獅子の置物です、迫力があり、それでいて綺麗なデザインだと思います。・銅製で象嵌入りの高級品です。・在銘で箱に正晴とあります。・大型ですので重量もかなりあり重いです。・獅子はインテリア、魔除け、開運、風水グッズにも良いと思います。・玉と獅子本体は取り外せます。・銅製品ということで、内部にガラガラと鋳造時の型の残り等ございます。（頻繁にあるものです。）・画像の収納箱が付属致します。・基本的に本体の程度は良好ですが、中古品の性質、アタリ、スレキズ等あるかもしれません。・現状渡しになりますので、画像にてよくご確認の上、ご判断くださいませ。・サイズは高さ約30cm、横最大幅約38cm、重さ約7.6kgです。・開運を狙われる方、又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろしくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度に御考え下さいませ。・商品説明に無い様な大きなダメージ等ある場合以外、御購入者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。