新品未使用品　ブラウス　レストローズ　Mサイズ 花柄

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ブランド…レストローズブラウスカラー···ベージュ、ピンク袖丈···袖なしフリルあり柄・デザイン···花柄季節感···春、夏新品未使用品です。紙タグありません。肩のフリル飾りや、裾のフレアー感が可愛いく、購入しました。購入後、着用しようと紙タグを外してしまいましたが、着用せずに、ダンス保管状態にありました。デザインが、もの凄く可愛いので、気に入って頂ける方に、お譲りしたいと出品致しました。気に入って頂ける方、よろしくお願いします。生地が薄めなので、インナーが必要かと思います。