【真作】青坡/山村清境/山水図/江村図/横物/掛軸/名家伝来/AD-133

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【真作】【参考】青坡【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は良好です、表装は天地に多数の汚れシミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 148㎝×幅 73㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。