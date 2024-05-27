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【真作】青坡/山村清境/山水図/江村図/横物/掛軸/名家伝来/AD-133
商品番号 X70396922244
商品名

【真作】青坡/山村清境/山水図/江村図/横物/掛軸/名家伝来/AD-133
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,321 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】青坡【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は良好です、表装は天地に多数の汚れシミあります。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　148㎝×幅　73㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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