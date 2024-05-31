本日価格！JRA本クロコダイルバッグ

柔らかく鞣された竹腑、丸腑のワニ革を使用した、大変に凝ったデザインのバッグで御座います。お色は、ボルドー人気のマット仕上げでキズが付きにくく、使う程に落ち着いた品の有る色、ツヤを楽しんで頂けると思います。前面に小さなポケット、後側には、ファスナーポケットが有り、デザイン性、実用性に富み、使用しやすいバッグになっております。コンパクトながら、容量も有り、持ちやすいサイズで高級感は有りながらカジュアルにも持ちやすいデザインで重宝して頂けると思います。内側は、スエード素材で、ベタ付きの心配は、有りませんが、気に入って使用致しましたので、底部分にペン跡が御座います。持ち手にも多少の使用感が御座いますが、まだまだ、活躍してくれるバッグで御座います。腕には、もちろんですが、肩掛けにも丁度良い感じで、ご使用頂けます。JRAタグ付きハートの形状のファスナー開閉《内側》ファスナーポケット 1オープンポケット 2横 約34cm 縦 約19cmマチ 約10cm 持ち手 約50cm底鋲 4ヶ所あくまでもUsedで有る事にご理解頂けます方に。又、元々の革のキズ、スレ、細部の汚れ等お気になさらない方のご購入をお願い致します。大変、優しい感触のクロコダイル革ですので、軽くコンパクトにさせて発送させて頂きます事、ご了承下さいませ。



クロコダイル ハンドバッグ レディース 日本製 マグネットボタン式 保証書 付き クロコダイルバッグ 本革 鰐革 レディースバッグ JRA 肩掛け 婦人 女性 目地染め プレゼント ギフト 4FA (06001643r) 敬老の日 クリスマス



クロコダイル ハンドバッグ 日本製 2WAY レディース 小さめ マット 加工 目地染め センター取り 斜め掛け ショルダーバッグ ミニバッグ 軽量 本革 鰐革 JRA プレゼント 4FA (06001760r) 敬老の日 クリスマス



日本製 JRAマーク付き クロコダイル[品番：SNKC0000401]｜sankyo ...



クロコダイル ハンドバッグ レディース 日本製 マグネットボタン式 保証書 付き クロコダイルバッグ 本革 鰐革 レディースバッグ JRA 肩掛け 婦人 女性 目地染め プレゼント ギフト 4FA (06001643r) 敬老の日 クリスマス



最安値級価格 美品 本革 JRA ワニ革 クロコダイル ハンドバッグ レザー ...



日本製 クロコダイル マット トートバッグ メンズ 鞄 クロコ JRA 本革 ...



クロコダイル本革【アシュトロワ h×3】モザイクトートバッグ JRA お ...



美品☆定価40万☆１円スタート JRA クロコダイル バッグ genuine ...



シャイニークロコダイルバック(JRA日本製) | labiela.com



クロコダイル ハンドバッグ 日本製 2WAY レディース 小さめ マット ...



日本製 JRAマーク付き クロコダイル[品番：SNKC0000401]｜sankyo ...



送料無料＆税込価格》《新品未使用》《数量限定》《特別価格》最高級 ...



クロコダイル本革】ハンドバッグ JRA パールホワイト 自立-



クロコダイル ハンドバッグ レディース 日本製 マグネットボタン式 保証書 付き クロコダイルバッグ 本革 鰐革 レディースバッグ JRA 肩掛け 婦人 女性 目地染め プレゼント ギフト 4FA (06001643r) 敬老の日 クリスマス



KAOLVCO】ハンドバッグ JRA クロコダイル本革 ブラウン-