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本日価格！JRA本クロコダイルバッグ
商品番号 E74867738416
商品名

本日価格！JRA本クロコダイルバッグ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柔らかく鞣された竹腑、丸腑のワニ革を使用した、大変に凝ったデザインのバッグで御座います。お色は、ボルドー人気のマット仕上げでキズが付きにくく、使う程に落ち着いた品の有る色、ツヤを楽しんで頂けると思います。前面に小さなポケット、後側には、ファスナーポケットが有り、デザイン性、実用性に富み、使用しやすいバッグになっております。コンパクトながら、容量も有り、持ちやすいサイズで高級感は有りながらカジュアルにも持ちやすいデザインで重宝して頂けると思います。内側は、スエード素材で、ベタ付きの心配は、有りませんが、気に入って使用致しましたので、底部分にペン跡が御座います。持ち手にも多少の使用感が御座いますが、まだまだ、活躍してくれるバッグで御座います。腕には、もちろんですが、肩掛けにも丁度良い感じで、ご使用頂けます。JRAタグ付きハートの形状のファスナー開閉《内側》ファスナーポケット　1オープンポケット　2横　約34cm　縦　約19cmマチ　約10cm　　持ち手　約50cm底鋲　4ヶ所あくまでもUsedで有る事にご理解頂けます方に。又、元々の革のキズ、スレ、細部の汚れ等お気になさらない方のご購入をお願い致します。大変、優しい感触のクロコダイル革ですので、軽くコンパクトにさせて発送させて頂きます事、ご了承下さいませ。
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