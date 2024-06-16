シャネル ジュエリー,キー 、リップケース

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CHANELシャネルジュエリーケースシャネルのノベルティのジュエリーケースです。ジュエリーだけではなくキー、リップ、アクセ小物入れと色んな使い道ができます。蓋を開けると裏はミラー、底はクッションです。確認、写真を撮る為に開けております。一度も使用せずキレイな状態です。◆サイズ縦：約10センチ横：約15センチ高さ：約4.5センチ(外箱付き)即日発送致します。どうぞ宜しくお願いします。アクセサリー材質···プラスチック・アクリルカラー···ブラック