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ヴィンテージ　ネックレス
商品番号 Q20501048669
商品名

ヴィンテージ　ネックレス
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 17,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素敵な、お品物です。琥珀…本物か、わかりません。とても雰囲気のあるネックレスです。
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