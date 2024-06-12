ハント スーツケース HaNT 機内持ち込み 34L 軽量 mine マイン

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○型番 :HaNTmineダリアベージュ○付属品 :本体のみ。○状態 :小さな傷や汚れはございますが、目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です！詳細は写真でご確認下さい。○商品説明 :持ち手や足回りがブラウンカラーの珍しいカラーです！【ブランド】HaNT/ハント【シリーズ】mine/マイン【型番】05744【形状】スーツケース/機内持ち込み対応サイズ/キャリーケース【サイズ】H480(540)×W340(350)×D240(240)mm ※（）内は総外寸表記です【容量】34リットル【重量】3.3kg【素材】ポリカーボネイト【付属】ポーチ×1、キャスターカバー×5【機能】フロントポケット/キャスターストッパー/13インチノートPC収納キャリーケースキャリーバッグ旅行バッグトラベルバッグハードケース旅行帰省仕事出張ビジネス機内持ち込み可能Sサイズ小型コンパクト小さめフロントオープンフロントポケットキャスターストッパー5年保証1泊2日2泊3日3泊4日ジッパータイプファスナータイプTSAロックダイヤルロック式4輪キャスターブランドおしゃれかわいいレディース女性修学旅行卒業旅行前開きあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。この他にも便利！時短に役立つ電化製品などを多数お安く出品しておりますので是非覗いて行ってください！当ストアからまとめてご購入の方は2点以上で1000円オフにさせていただきます！#その他当Sストアバッグなどはこちら！#その他当Sストア全商品はこちら！