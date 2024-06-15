L'EQUIPE レキップ 千鳥格子 ハイネック シャツ 日本製

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＊商品説明ブランド：L'EQUIPEレキップ千鳥格子ハイネックシャツブラック日本製サイズ：38(M)着丈72.5ｃｍ肩幅52ｃｍ袖丈49ｃｍ身幅47.5ｃｍ（素人平置き採寸ですので誤差はご了承ください）＊使用感少なめで目立ったダメージなく、まだまだお使い頂けるお品と思います。＊中古品、古着にご理解のある方のみご購入の程よろしくお願いします。神経質な方はお控えください。＊汚れ、傷ある場合は写真にてご確認ください。＊コンパクトに梱包致しますのでシワなどご了承ください。＊フォロー割引きしています＊1500円以下の値下げはしていないので、ご了承くださいレディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、よろしくお願いします.・*’’*・.♬No.2605#hoi#ABY135テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···チェック