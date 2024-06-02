岩田剛典　直筆サイン　フリスビー

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商品詳細
EXILEWORLDTOURAMAZING10/24にゲットしました岩田剛典さんのサイン付きフリスビーです。ジプロックに入れて保管していました。自宅保管ご理解ある方のみご購入ください◎即購入大歓迎です◎売り切ってしまいたいので、お値下げも可能です◎お気軽にコメントください◎三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBEツアー グッズ 岩ちゃん
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