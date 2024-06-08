アダムエロペadametrope/サステナブルデニムブラトップ

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20231月購入定価11000円重ね着で着用したので直接肌には着ていません。1シーズン使用。洗濯済み。特に目立った汚れ等はありません。◇2023春夏◇ADAMETROPE'FEMME【Material】ウォッシュ加工を施した、COTTONUSAを使用したデニム素材。程よい厚みと、やわらかな着心地の良さが魅力。※COTTONUSAとは:環境に配慮した地球にやさしいコットン。サステナブル(持続可能)な農法により、公正な労働環境のもとで綿花を栽培しており、ハイテク農法により資源を最適利用。97%は代々受け継がれる家族経営農場。【Design】デニム素材のブラという、ストリートな雰囲気とセンシュアルな女性らしさを持ち合わせたボディアクセサリー。ヘルシー見えなカッティングとサイズ感にこだわっており、フロントのメタル付属がきらりとアクセントに。シンプルなスタイルに身に付けるだけで、コーディネートを新鮮に見せてくれる一着。後ろのドットボタンでサイズ調整が可能なのも嬉しいポイント。