MEDI CONSTRUCTIVE BLOUSE

2回着用しました。襟元に原因不明の小さなシミがあります。（写真でご確認ください）着用時目立ちませんが、上記の理由によりこの価格設定にしております。また保管上の畳みジワもございますので、気になる方は購入を控えていただきますようお願いいたします。アメリ アメリヴィンテージameriamerivintage



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