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エックスガール　tシャツ ホワイト　ストリート
商品番号 U96270277110
商品名

エックスガール　tシャツ ホワイト　ストリート
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 1,505 円
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商品詳細

フロント真ん中にプリントがあるのでレイヤードにも◎カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）肩幅約49cm身幅約　50cm袖丈約　22cm着丈約　67cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。菅田将暉あいみょん在原みゆ紀柴田ひかり小松菜奈松村北斗常田中田圭祐コムドットy2kビンテージヴィンテージ古着古着男子古着女子US古着80s90s00sアニマル柄犬レトロ古着プリントTシャツデザインTキャラクターTシャツアニメTシャツ長袖Tビッグシルエットオーバーサイズビッグサイズゆるだぼボックスシルエット大きくサイズ大きめストリート希少一点物車バンドTシャツライブTシャツロックTシャツ映画Tシャツストリートアメカジ3Dニットused古着mix高円寺原宿下北沢USAアメリカリバイバルクリスマスハロウィンナイキアディダスカーハートなど好きな方におすすめです。#2216629#いちごの古着屋
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