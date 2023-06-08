お値下げ tukuroi ツクロイ リネン カットワーク プルオーバー トップス

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こちらはサマンサモスモスのワンピースと2枚セットになります。本体麻100％、刺繍糸ポリエステル100％。身幅59cm、着丈後ろのまん中から裾の長い所で68.5cm、肩の高い所から裾の長い所で71cm、素人の計測ですので多少の誤差はご了承下さい。Tukuroiリネンカットワークプルオーバートップスです。とてもおしゃれでかっこよくお勧めです。後ろのリボンや袖口のデザインもすごくおしゃれです。デニムやスカートに。光の関係でお色が違って見える場合がありますので神経質な方はご遠慮下さい。中古品にご理解のある方にお願いします、こちらはリネンカットワークチュニックのみの出品です。3500円からお値下げしました。