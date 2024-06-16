【激レア】【秋】ヌメロヴェントゥーノ　ノースリーブ　ブラウン　カーキ　n°21

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ヌメロヴェントゥーノのノースリーブになります。同じ商品は出品されておりません！秋っぽくて今の時期かなり使えます。フリンジがとても可愛いです。なかなかないデザインだと思います♡しっかりした、高級感のある作りです！ノースリーブタンクトップフリンジデニムコーデヴィンテージ