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- [レア] FERRE JEANS フェレジーンズ レーヨンシャツ イタリア製
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商品詳細
カラー···ネイビー✖️ブラウン袖丈···半袖サイズ記載タグ切ってしまったのでわかりません実寸参考にしてください。着丈77センチ身幅61センチレーヨン100%イタリア製胸ポケットあり左肩に刺繍ロゴ背中にビッグプリントロゴボタンの位置からレディースにしていますが、サイズ的にはメンズのXL程度です。首周り少し劣化あり年代物レアヴィンテージ入手困難オーバーサイズ
http://narcologia.ru/goods/recuperation857021.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei51771.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln701602.html
レア] FERRE JEANS フェレジーンズ レーヨンシャツ イタリア製 年末の ...
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レア] FERRE JEANS フェレジーンズ レーヨンシャツ イタリア製 年末の ...
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