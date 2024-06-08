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[レア] FERRE JEANS フェレジーンズ　レーヨンシャツ　イタリア製
商品番号 N18059915766
商品名

[レア] FERRE JEANS フェレジーンズ　レーヨンシャツ　イタリア製
ブランド名 ジャンフランコフェレ
特別価格 税込 1,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ネイビー✖️ブラウン袖丈···半袖サイズ記載タグ切ってしまったのでわかりません実寸参考にしてください。着丈77センチ身幅61センチレーヨン100%イタリア製胸ポケットあり左肩に刺繍ロゴ背中にビッグプリントロゴボタンの位置からレディースにしていますが、サイズ的にはメンズのXL程度です。首周り少し劣化あり年代物レアヴィンテージ入手困難オーバーサイズ
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